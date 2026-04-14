Gewinne in New York: Am Mittwochmittag Gewinne im NASDAQ 100

Marktbericht

Der NASDAQ 100 gewinnt am Mittag an Wert.

Um 17:57 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,71 Prozent auf 26.025,45 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,067 Prozent fester bei 25.859,19 Punkten in den Handel, nach 25.842,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 25.828,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.052,46 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 3,81 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 24.380,73 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25.547,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18.830,23 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,25 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26.165,08 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 8,06 Prozent auf 393,56 USD), Datadog A (+ 6,98 Prozent auf 118,29 USD), Atlassian (+ 6,92 Prozent auf 63,84 USD), AppLovin (+ 5,46 Prozent auf 457,16 USD) und Zscaler (+ 5,03 Prozent auf 128,85 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen KLA-Tencor (-4,41 Prozent auf 1.716,73 USD), ASML (-4,39 Prozent auf 1.451,70 USD), Lam Research (-3,42 Prozent auf 263,08 USD), Micron Technology (-3,42 Prozent auf 449,74 USD) und Old Dominion Freight Line (-2,74 Prozent auf 204,64 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 13.201.737 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net