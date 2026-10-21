DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 10,90 +0,6%Nas 26.706 +1,1%Bitcoin 75.138 +1,7%Euro 1,1221 -0,2%Öl 109,7 +0,8%Gold 4.129 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
S&P 500-Performance

Gewinne in New York: Das macht der S&P 500 aktuell

Gewinne in New York: Das macht der S&P 500 aktuell

Der S&P 500 befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT&T Inc. (AT & T Inc.)
19.55 EUR -1.32 EUR -6.30 %
Charts | News | Analysen
Bloom Energy
215.50 EUR 21.50 EUR 11.08 %
Charts | News | Analysen
Charles River Laboratories International Inc.
280.20 EUR 13.70 EUR 5.14 %
Charts | News | Analysen
Chipotle Mexican Grill Inc.
25.05 EUR -1.25 EUR -4.75 %
Charts | News | Analysen
Datadog Inc Registered Shs -A-
242.00 EUR 10.50 EUR 4.54 %
Charts | News | Analysen
DexCom Inc.
71.80 EUR -4.40 EUR -5.77 %
Charts | News | Analysen
EchoStar Corp (A)
81.50 EUR 5.71 EUR 7.53 %
Charts | News | Analysen
Netflix Inc.
57.69 EUR -3.71 EUR -6.04 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
197.00 EUR 4.48 EUR 2.33 %
Charts | News | Analysen
Seagate Technology
628.00 EUR 52.00 EUR 9.03 %
Charts | News | Analysen
Super Micro Computer Inc
31.60 EUR 3.58 EUR 12.78 %
Charts | News | Analysen
Under Armour Inc When Issued
4.19 EUR 0.00 EUR 0.05 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.51 EUR -0.09 EUR -1.64 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,754.78 USD 42.21 USD 0.55 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,67 Prozent auf 7.764,51 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 63,940 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,315 Prozent stärker bei 7.736,88 Punkten, nach 7.712,57 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.768,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7.709,34 Einheiten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,802 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.764,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der S&P 500 7.509,20 Punkte auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 6.735,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 9,36 Prozent auf 35,51 USD), Charles River Laboratories International (+ 8,07 Prozent auf 340,91 USD), Bloom Energy (+ 7,95 Prozent auf 240,34 USD), Datadog A (+ 7,87 Prozent auf 276,62 USD) und EchoStar A (+ 7,59 Prozent auf 92,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil AT&T (-6,43 Prozent auf 21,92 USD), DexCom (-5,55 Prozent auf 80,98 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,86 Prozent auf 28,21 USD), Netflix (-4,48 Prozent auf 65,61 USD) und Under Armour (-4,41 Prozent auf 4,55 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die Netflix-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.536.555 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,662 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.