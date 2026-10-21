Gewinne in New York: Das macht der S&P 500 aktuell

S&P 500-Performance

21.10.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 befindet sich am Mittwoch im Aufwind.

Um 20:00 Uhr steigt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,67 Prozent auf 7.764,51 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 63,940 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,315 Prozent stärker bei 7.736,88 Punkten, nach 7.712,57 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.768,25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 7.709,34 Einheiten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,802 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.764,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der S&P 500 7.509,20 Punkte auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 6.735,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,21 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Super Micro Computer (+ 9,36 Prozent auf 35,51 USD), Charles River Laboratories International (+ 8,07 Prozent auf 340,91 USD), Bloom Energy (+ 7,95 Prozent auf 240,34 USD), Datadog A (+ 7,87 Prozent auf 276,62 USD) und EchoStar A (+ 7,59 Prozent auf 92,95 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil AT&T (-6,43 Prozent auf 21,92 USD), DexCom (-5,55 Prozent auf 80,98 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,86 Prozent auf 28,21 USD), Netflix (-4,48 Prozent auf 65,61 USD) und Under Armour (-4,41 Prozent auf 4,55 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die Netflix-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.536.555 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,662 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,68 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net