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Gewinne in New York: Dow Jones am Montagnachmittag im Aufwind

29.06.26 20:02 Uhr
Gewinne in New York: Dow Jones am Montagnachmittag im Aufwind | finanzen.net

Der Dow Jones verbucht derzeit Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
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Dow Jones 30 Industrial
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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,68 Prozent stärker bei 52.230,11 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 19,714 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,139 Prozent auf 51.803,77 Punkte an der Kurstafel, nach 51.876,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 51.949,54 Punkte, das Tageshoch hingegen 52.311,63 Zähler.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 29.05.2026, den Stand von 51.032,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 45.166,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, notierte der Dow Jones bei 43.819,27 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,95 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 52.655,66 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 4,88 Prozent auf 351,03 USD), Cisco (+ 3,56 Prozent auf 117,82 USD), Amazon (+ 3,55 Prozent auf 240,96 USD), Caterpillar (+ 3,21 Prozent auf 1.029,50 USD) und IBM (+ 1,79 Prozent auf 276,48 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil UnitedHealth (-2,51 Prozent auf 417,14 USD), Procter Gamble (-1,31 Prozent auf 147,07 USD), Walmart (-1,03 Prozent auf 114,50 USD), Microsoft (-1,01 Prozent auf 369,20 USD) und McDonalds (-0,96 Prozent auf 267,17 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 15.267.504 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,083 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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