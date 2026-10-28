Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Dow Jones-Marktbericht

28.10.26 20:02 Uhr

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,10 Prozent höher bei 52.430,76 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26,086 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,191 Prozent schwächer bei 52.277,49 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52.377,57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52.634,32 Punkte, das Tagestief hingegen 52.335,43 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,211 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51.481,51 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52.747,32 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 47.706,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,37 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 1,48 Prozent auf 321,52 USD), Goldman Sachs (+ 1,45 Prozent auf 925,00 USD), American Express (+ 1,34 Prozent auf 317,11 USD), JPMorgan Chase (+ 1,08 Prozent auf 339,42 USD) und Chevron (+ 0,92 Prozent auf 230,34 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Sherwin-Williams (-1,70 Prozent auf 320,48 USD), Walt Disney (-1,10 Prozent auf 109,02 USD), Merck (-0,98 Prozent auf 140,43 USD), Cisco (-0,96 Prozent auf 110,31 USD) und Nike (-0,91 Prozent auf 37,22 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.767.091 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net