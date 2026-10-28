DAX 25.704 +0,4%ESt50 6.168 +0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 11,00 +3,1%Nas 26.530 +0,2%Bitcoin 72.819 +0,2%Euro 1,1152 +0,2%Öl 115,4 +1,3%Gold 4.062 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones-Marktbericht

Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus

In New York stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
288.45 EUR 2.35 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
American Express Co.
284.10 EUR 2.00 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
Chevron Corp.
206.10 EUR 1.15 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
98.48 EUR -1.84 EUR -1.83 %
Charts | News | Analysen
Goldman Sachs
818.20 EUR 1.20 EUR 0.15 %
Charts | News | Analysen
JPMorgan Chase & Co.
304.80 EUR 3.30 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Merck Co.
127.00 EUR -0.88 EUR -0.69 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
474.40 EUR -3.70 EUR -0.77 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
33.32 EUR -0.43 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
192.52 EUR -3.10 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen
Sherwin-Williams Co.
288.60 EUR -7.10 EUR -2.40 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
354.60 EUR -3.20 EUR -0.89 %
Charts | News | Analysen
Walt Disney
97.90 EUR -1.04 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,504.91 USD 127.34 USD 0.24 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,10 Prozent höher bei 52.430,76 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26,086 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,191 Prozent schwächer bei 52.277,49 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52.377,57 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52.634,32 Punkte, das Tagestief hingegen 52.335,43 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,211 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 51.481,51 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52.747,32 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 28.10.2025, bei 47.706,37 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,37 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Alphabet C (ex Google) (+ 1,48 Prozent auf 321,52 USD), Goldman Sachs (+ 1,45 Prozent auf 925,00 USD), American Express (+ 1,34 Prozent auf 317,11 USD), JPMorgan Chase (+ 1,08 Prozent auf 339,42 USD) und Chevron (+ 0,92 Prozent auf 230,34 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Sherwin-Williams (-1,70 Prozent auf 320,48 USD), Walt Disney (-1,10 Prozent auf 109,02 USD), Merck (-0,98 Prozent auf 140,43 USD), Cisco (-0,96 Prozent auf 110,31 USD) und Nike (-0,91 Prozent auf 37,22 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.767.091 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,724 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.