Gewinne in New York: Dow Jones letztendlich im Plus

Index-Bewegung

Heute zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,66 Prozent fester bei 48.535,99 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,365 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 1,04 Prozent schwächer bei 47.718,21 Punkten, nach 48.218,25 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 48.192,30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 48.592,29 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, mit 46.558,47 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 14.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49.149,63 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 14.04.2025, einen Stand von 40.524,79 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,317 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 3,81 Prozent auf 249,02 USD), NVIDIA (+ 3,80 Prozent auf 196,51 USD), Nike (+ 3,01) Prozent auf 44,20 USD), Microsoft (+ 2,27 Prozent auf 393,11 USD) und Goldman Sachs (+ 2,11 Prozent auf 909,63 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Chevron (-2,48 Prozent auf 187,02 USD), Salesforce (-0,87 Prozent auf 171,31 USD), JPMorgan Chase (-0,82 Prozent auf 311,12 USD), Coca-Cola (-0,67 Prozent auf 75,90 USD) und Travelers (-0,57 Prozent auf 299,59 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 37.445.035 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,26 zu Buche schlagen. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,20 Prozent.

Redaktion finanzen.net