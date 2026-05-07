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Dow Jones-Marktbericht

Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen

08.05.26 22:32 Uhr
Gewinne in New York: Dow Jones schlussendlich mit Zuschlägen | finanzen.net

In New York standen die Signale am Freitagabend auf Stabilisierung.

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Dow Jones 30 Industrial
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Der Dow Jones ging nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 49.609,16 Punkten aus dem Handel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 19,897 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,817 Prozent stärker bei 50.002,39 Punkten in den Freitagshandel, nach 49.596,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 49.830,70 Punkte, das Tagestief hingegen 49.486,96 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,390 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47.909,92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, notierte der Dow Jones bei 50.115,67 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 08.05.2025, bei 41.368,45 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,54 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Cisco (+ 4,79 Prozent auf 96,57 USD), UnitedHealth (+ 2,77 Prozent auf 379,98 USD), Boeing (+ 2,74 Prozent auf 237,36 USD), Apple (+ 2,05 Prozent auf 293,32 USD) und NVIDIA (+ 1,75 Prozent auf 215,20 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen McDonalds (-2,80 Prozent auf 275,75 USD), Salesforce (-2,43 Prozent auf 181,82 USD), Honeywell (-1,37 Prozent auf 213,12 USD), JPMorgan Chase (-1,36 Prozent auf 302,10 USD) und Microsoft (-1,34 Prozent auf 415,12 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36.373.593 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,300 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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