Gewinne in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Dow Jones-Entwicklung

09.07.26 22:32 Uhr

Letztendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der Dow Jones gewann im NYSE-Handel schlussendlich 0,27 Prozent auf 52.487,41 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,109 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,783 Prozent auf 52.758,47 Punkte an der Kurstafel, nach 52.348,39 Punkten am Vortag.

Bei 52.249,44 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52.574,89 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,646 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 09.06.2026, einen Stand von 50.872,11 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Wert von 48.185,80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44.458,30 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 8,48 Prozent zu Buche. Bei 53.289,30 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3,94 Prozent auf 118,31 USD), American Express (+ 3,07 Prozent auf 346,72 USD), Goldman Sachs (+ 2,56 Prozent auf 1.055,97 USD), JPMorgan Chase (+ 1,47 Prozent auf 335,47 USD) und UnitedHealth (+ 1,43 Prozent auf 431,68 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Salesforce (-2,45 Prozent auf 162,50 USD), IBM (-2,23 Prozent auf 295,30 USD), Johnson Johnson (-1,63 Prozent auf 259,10 USD), Amgen (-1,19 Prozent auf 363,62 USD) und Chevron (-1,09 Prozent auf 174,05 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 36.968.513 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,165 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

2027 verzeichnet die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,06 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net