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Kursverlauf

Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind

Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsende im Aufwind

Mit dem Dow Jones ging es am Abend aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Caterpillar Inc.
645.80 EUR -22.40 EUR -3.35 %
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Chevron Corp.
195.92 EUR -3.00 EUR -1.51 %
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Cisco Inc.
97.87 EUR -5.85 EUR -5.64 %
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Home Depot
276.50 EUR 13.85 EUR 5.27 %
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Merck Co.
135.00 EUR 3.84 EUR 2.93 %
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Microsoft Corp.
482.40 EUR 4.80 EUR 1.01 %
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Nike Inc.
33.04 EUR 1.82 EUR 5.85 %
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NVIDIA Corp.
194.14 EUR -4.04 EUR -2.04 %
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Salesforce
219.00 EUR 8.00 EUR 3.79 %
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Sherwin-Williams Co.
288.00 EUR -1.20 EUR -0.41 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
336.60 EUR 5.00 EUR 1.51 %
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UnitedHealth Inc.
365.20 EUR 14.20 EUR 4.05 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,177.69 USD 556.21 USD 1.08 %
News | Analysen

Zum Handelsende stieg der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,08 Prozent auf 52.177,69 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,463 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,123 Prozent stärker bei 51.684,75 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 51.621,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Donnerstag bei 52.250,18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51.681,37 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,797 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52.093,11 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, stand der Dow Jones bei 52.658,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.253,31 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,84 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 5,21 Prozent auf 37,14 USD), Salesforce (+ 4,57 Prozent auf 246,74 USD), Home Depot (+ 4,09 Prozent auf 273,55 EUR), Sherwin-Williams (+ 3,81 Prozent auf 336,92 USD) und UnitedHealth (+ 2,79 Prozent auf 406,67 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Cisco (-3,34 Prozent auf 109,85 USD), NVIDIA (-1,84 Prozent auf 217,23 USD), Caterpillar (-1,78 Prozent auf 735,64 USD), Merck (-1,48 Prozent auf 145,19 USD) und Chevron (-1,23 Prozent auf 219,32 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 32.808.111 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,916 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,76 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,48 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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