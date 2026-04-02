Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones

Marktbericht

In New York ist am Montag ein stabiler Handel zu beobachten.

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,02 Prozent auf 46.515,88 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,133 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,076 Prozent schwächer bei 46.469,36 Punkten in den Handel, nach 46.504,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 46.701,10 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 46.354,95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 06.03.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 47.501,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.01.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49.462,08 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wurde der Dow Jones mit 38.314,86 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 3,86 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit UnitedHealth (+ 1,52 Prozent auf 281,47 USD), Boeing (+ 1,37 Prozent auf 211,08 USD), American Express (+ 1,13 Prozent auf 303,58 USD), Apple (+ 1,05 Prozent auf 258,61 USD) und Amazon (+ 1,01 Prozent auf 211,88 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amgen (-1,70 Prozent auf 342,01 USD), Honeywell (-1,17 Prozent auf 226,77 USD), Johnson Johnson (-0,87 Prozent auf 240,93 USD), IBM (-0,82 Prozent auf 246,13 USD) und Salesforce (-0,80 Prozent auf 185,69 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11.742.052 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,740 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,69 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net