Gewinne in New York: Gewinne im Dow Jones

Marktbericht

Der Dow Jones befindet sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,64 Prozent auf 49.252,79 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19,632 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,970 Prozent stärker bei 49.416,66 Punkten in den Handel, nach 48.941,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 49.318,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 49.009,11 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.504,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 48.908,72 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der Dow Jones mit 41.218,83 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,80 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 50.512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2,96 Prozent auf 900,71 USD), Apple (+ 2,08 Prozent auf 282,59 USD), Cisco (+ 1,80 Prozent auf 94,30 USD), Goldman Sachs (+ 1,74 Prozent auf 918,99 USD) und Boeing (+ 1,33 Prozent auf 224,25 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2,10 Prozent auf 362,96 USD), Visa (-1,95 Prozent auf 320,48 USD), American Express (-1,31 Prozent auf 315,03 USD), Home Depot (-0,79 Prozent auf 268,85 EUR) und Nike (-0,71 Prozent auf 42,79 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11.109.097 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,124 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,93 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net