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Index im Blick

Gewinne in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

Gewinne in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100

Am Dienstag zeigten sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Automatic Data Processing Inc.
217.65 EUR -5.15 EUR -2.31 %
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Comcast Corp. (Class A)
20.94 EUR 0.14 EUR 0.65 %
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CrowdStrike
168.08 EUR -10.94 EUR -6.11 %
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Kraft Heinz Company
22.89 EUR 0.16 EUR 0.68 %
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Micron Technology Inc.
853.80 EUR 95.80 EUR 12.64 %
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Nebius
187.10 EUR 23.52 EUR 14.38 %
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NVIDIA Corp.
181.36 EUR 3.68 EUR 2.07 %
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Roper Technolgies Inc.
309.10 EUR -1.50 EUR -0.48 %
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Sandisk Corp
1,380.00 EUR 180.00 EUR 15.0 %
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Teradyne Inc.
325.05 EUR 31.20 EUR 10.62 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
81.80 EUR -1.95 EUR -2.33 %
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Western Digital Corp.
480.50 EUR 52.50 EUR 12.27 %
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Workday Inc
120.28 EUR -8.08 EUR -6.29 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,155.18 USD 550.94 USD 1.93 %
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Am Dienstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss um 1,93 Prozent auf 29.155,18 Punkte nach oben. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 1,59 Prozent auf 29.059,44 Punkte an der Kurstafel, nach 28.604,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29.192,29 Punkte, das Tagestief hingegen 28.891,07 Zähler.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 30.406,19 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, stand der NASDAQ 100 bei 26.479,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 23.180,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,67 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Nebius (+ 18,78 Prozent auf 216,92 USD), Sandisk (+ 14,27 Prozent auf 1.589,40 USD), Western Digital (+ 12,51 Prozent auf 548,39 USD), Micron Technology (+ 12,17 Prozent auf 970,82 USD) und Teradyne (+ 12,07 Prozent auf 374,04 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Thomson Reuters (-4,96 Prozent auf 90,70 USD), Workday (-4,11 Prozent auf 141,17 USD), CrowdStrike (-3,70 Prozent auf 191,15 USD), Automatic Data Processing (-3,53 Prozent auf 246,22 USD) und Roper Technolgies (-3,35 Prozent auf 350,69 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30.098.736 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,297 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie weist mit 6,85 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,21 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets