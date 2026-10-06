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Marktbericht

Gewinne in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Gewinne in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel in der Gewinnzone

Der NASDAQ 100 im Performance-Check.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astera Labs Inc Registered Shs
347.00 EUR 28.00 EUR 8.78 %
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Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
264.45 EUR 26.00 EUR 10.90 %
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CrowdStrike
248.50 EUR 4.70 EUR 1.93 %
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DexCom Inc.
74.00 EUR -3.40 EUR -4.39 %
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KLA
175.46 EUR -8.74 EUR -4.74 %
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Kraft Heinz Company
19.67 EUR 0.18 EUR 0.90 %
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Marvell Technology
259.00 EUR 17.50 EUR 7.25 %
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Micron Technology Inc.
928.40 EUR -18.70 EUR -1.97 %
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Nebius
225.00 EUR 14.10 EUR 6.69 %
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NVIDIA Corp.
212.40 EUR -0.55 EUR -0.26 %
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Palo Alto Networks Inc
372.60 EUR 10.20 EUR 2.81 %
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Seagate Technology
710.00 EUR -76.00 EUR -9.67 %
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SpaceX
152.72 EUR 0.72 EUR 0.47 %
Charts | News | Analysen
Western Digital Corp.
365.25 EUR -27.50 EUR -7.00 %
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Workday Inc
167.72 EUR -0.86 EUR -0.51 %
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Indizes
NASDAQ 100
31,224.69 USD 148.24 USD 0.48 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,68 Prozent auf 31.287,01 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,576 Prozent auf 31.255,40 Punkte an der Kurstafel, nach 31.076,44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 31.208,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31.312,58 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der NASDAQ 100-Kurs 29.544,16 Punkte. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, bei 29.697,87 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Stand von 24.978,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 24,12 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31.312,58 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Constellation Energy (+ 13,01 Prozent auf 302,45 USD), Marvell Technology (+ 10,08 Prozent auf 298,59 USD), Astera Labs (+ 9,18 Prozent auf 395,62 USD), Palo Alto Networks (+ 5,64 Prozent auf 429,71 USD) und Nebius (+ 4,41 Prozent auf 242,83 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Seagate Technology (-6,22 Prozent auf 831,88 USD), Western Digital (-5,48 Prozent auf 417,43 USD), Workday (-2,10 Prozent auf 185,00 USD), DexCom (-2,04 Prozent auf 85,13 USD) und KLA (-2,01 Prozent auf 202,69 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.335.581 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 5,123 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Micron Technology-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,34 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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