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NASDAQ 100-Performance

Gewinne in New York: NASDAQ 100 im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ 100 im Plus

Das macht der NASDAQ 100 am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
225.10 EUR -2.75 EUR -1.21 %
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Astera Labs Inc Registered Shs
243.00 EUR 10.00 EUR 4.29 %
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Cadence Design Systems Inc.
313.00 EUR 17.75 EUR 6.01 %
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Cintas Corp.
194.78 EUR -6.42 EUR -3.19 %
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CrowdStrike
241.35 EUR 7.60 EUR 3.25 %
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Intuit Inc.
295.25 EUR -3.90 EUR -1.30 %
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Kraft Heinz Company
21.72 EUR -0.44 EUR -1.99 %
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Micron Technology Inc.
835.90 EUR 25.60 EUR 3.16 %
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Nebius
154.68 EUR 16.40 EUR 11.86 %
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NVIDIA Corp.
195.92 EUR 2.40 EUR 1.24 %
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Paychex Inc.
100.66 EUR -2.10 EUR -2.04 %
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Rocket Lab Corporation Registered Shs
53.80 EUR 4.00 EUR 8.03 %
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SpaceX
134.58 EUR 2.46 EUR 1.86 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
109.60 EUR -0.90 EUR -0.81 %
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Western Digital Corp.
342.90 EUR 38.40 EUR 12.61 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,651.16 USD 377.76 USD 1.29 %
News | Analysen

Am Dienstag springt der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ um 1,25 Prozent auf 29.640,19 Punkte an. Zuvor eröffnete der Index bei 29.407,19 Zählern und damit 0,457 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (29.273,40 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29.713,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 29.340,54 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der NASDAQ 100 30.608,13 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 28.039,21 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.10.2025, den Wert von 25.821,55 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 17,59 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Nebius (+ 10,78 Prozent auf 169,80 USD), Rocket Lab (+ 9,14 Prozent auf 58,74 USD), Astera Labs (+ 8,51 Prozent auf 281,60 USD), Western Digital (+ 7,67 Prozent auf 383,43 USD) und Cadence Design Systems (+ 7,64 Prozent auf 346,77 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Cintas (-5,24 Prozent auf 214,09 USD), Thomson Reuters (-4,48 Prozent auf 116,61 USD), Paychex (-3,85 Prozent auf 111,24 USD), Intuit (-3,68 Prozent auf 327,39 USD) und Adobe (-3,13 Prozent auf 250,53 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.886.104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,664 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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