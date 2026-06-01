Gewinne in New York: NASDAQ 100 klettert letztendlich

Index-Performance

Der NASDAQ 100 befand sich zum Handelsschluss im Aufwärtstrend.

Der NASDAQ 100 kletterte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,48 Prozent auf 30.660,60 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,138 Prozent tiefer bei 30.471,61 Punkten, nach 30.513,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30.372,96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30.670,11 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, bei 27.710,36 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 02.03.2026, bei 24.992,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21.491,75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 21,64 Prozent zu. Bei 30.670,11 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Marvell Technology (+ 32,52 Prozent auf 290,79 USD), Enphase Energy (+ 13,48 Prozent auf 72,33 USD), Applied Materials (+ 6,96 Prozent auf 490,05 USD), ON Semiconductor (+ 6,38 Prozent auf 128,64 USD) und Microchip Technology (+ 5,94 Prozent auf 96,96 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-9,15 Prozent auf 136,08 USD), Intuit (-8,94 Prozent auf 322,14 USD), Zscaler (-7,42 Prozent auf 144,15 USD), Atlassian (-5,91 Prozent auf 109,10 USD) und Workday (-5,31 Prozent auf 148,88 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 48.121.612 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,386 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,79 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net