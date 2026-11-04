Gewinne in New York: NASDAQ 100 legt am Nachmittag zu

NASDAQ 100-Kursverlauf

04.11.26 20:02 Uhr

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,12 Prozent auf 28.494,48 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,591 Prozent auf 28.346,81 Punkte an der Kurstafel, nach 28.180,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 28.829,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28.276,22 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0,233 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30.807,93 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 29.733,16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 25.435,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,05 Prozent nach oben. Bei 31.361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 11,31 Prozent auf 273,27 USD), Booking (+ 10,70 Prozent auf 172,32 USD), Intuitive Surgical (+ 9,95 Prozent auf 484,62 USD), Take Two (+ 8,50 Prozent auf 211,56 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 8,48 Prozent auf 87,50 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Datadog A (-15,09 Prozent auf 187,25 USD), Lumentum (-11,58 Prozent auf 601,40 USD), CoreWeave (-10,33 Prozent auf 48,19 USD), Marvell Technology (-8,68 Prozent auf 157,05 USD) und Sandisk (-8,30 Prozent auf 1.032,97 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.203.107 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,392 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,87 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net