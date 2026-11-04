DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,54 +0,8%Nas 25.874 +2,0%Bitcoin 71.648 +3,5%Euro 1,1216 +0,2%Öl 94,7 -8,6%Gold 4.061 +3,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
NASDAQ 100-Kursverlauf

Gewinne in New York: NASDAQ 100 legt am Nachmittag zu

Gewinne in New York: NASDAQ 100 legt am Nachmittag zu

Heute wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
314.40 EUR 18.05 EUR 6.09 %
Charts | News | Analysen
AppLovin Corp
239.00 EUR 22.55 EUR 10.42 %
Charts | News | Analysen
Booking Holdings
153.20 EUR 17.50 EUR 12.90 %
Charts | News | Analysen
CoreWeave
43.97 EUR -3.83 EUR -8.01 %
Charts | News | Analysen
CrowdStrike
215.70 EUR -4.50 EUR -2.04 %
Charts | News | Analysen
Datadog Inc Registered Shs -A-
167.60 EUR -28.40 EUR -14.49 %
Charts | News | Analysen
GE HealthCare Technologies
77.06 EUR 5.05 EUR 7.01 %
Charts | News | Analysen
Intel Corp.
51.93 EUR -2.21 EUR -4.08 %
Charts | News | Analysen
Intuitive Surgical Inc
431.80 EUR 40.60 EUR 10.38 %
Charts | News | Analysen
Kraft Heinz Company
23.10 EUR 1.26 EUR 5.77 %
Charts | News | Analysen
Lumentum Holdings Inc
542.20 EUR -57.80 EUR -9.63 %
Charts | News | Analysen
Marvell Technology
139.16 EUR -13.48 EUR -8.83 %
Charts | News | Analysen
Micron Technology Inc.
717.00 EUR -42.70 EUR -5.62 %
Charts | News | Analysen
Sandisk Corp
925.00 EUR -75.00 EUR -7.5 %
Charts | News | Analysen
Take Two
188.80 EUR 13.30 EUR 7.58 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ 100
28,557.62 USD 377.36 USD 1.34 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 steigt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,12 Prozent auf 28.494,48 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,591 Prozent auf 28.346,81 Punkte an der Kurstafel, nach 28.180,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 28.829,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28.276,22 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der NASDAQ 100 bereits um 0,233 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 30.807,93 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 29.733,16 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.11.2025, einen Stand von 25.435,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 13,05 Prozent nach oben. Bei 31.361,37 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern registriert.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 11,31 Prozent auf 273,27 USD), Booking (+ 10,70 Prozent auf 172,32 USD), Intuitive Surgical (+ 9,95 Prozent auf 484,62 USD), Take Two (+ 8,50 Prozent auf 211,56 USD) und GE HealthCare Technologies (+ 8,48 Prozent auf 87,50 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Datadog A (-15,09 Prozent auf 187,25 USD), Lumentum (-11,58 Prozent auf 601,40 USD), CoreWeave (-10,33 Prozent auf 48,19 USD), Marvell Technology (-8,68 Prozent auf 157,05 USD) und Sandisk (-8,30 Prozent auf 1.032,97 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.203.107 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,392 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,87 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Apple Aktie News

Werbung

Apple Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
03.11.26 Apple Neutral UBS AG
03.11.26 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.