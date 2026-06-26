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Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen

29.06.26 22:32 Uhr
Gewinne in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen | finanzen.net

Letztendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

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Indizes
NASDAQ 100
29.774,8 PKT 656,5 PKT 2,25%
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Zum Handelsende ging es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 2,25 Prozent aufwärts auf 29.774,75 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,659 Prozent stärker bei 29.310,26 Punkten, nach 29.118,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 28.991,52 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29.792,63 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 30.333,18 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 23.132,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, den Stand von 22.534,20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 18,12 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Zähler.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Astera Labs (+ 16,39 Prozent auf 455,96 USD), Rocket Lab (+ 15,93 Prozent auf 98,01 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12,60 Prozent auf 92,68 USD), KLA (+ 11,97 Prozent auf 278,39 USD) und Western Digital (+ 11,16 Prozent auf 651,88 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Copart (-8,02 Prozent auf 28,10 USD), T-Mobile US (-4,77 Prozent auf 173,97 USD), IDEXX Laboratories (-2,82 Prozent auf 535,93 USD), Shopify A (-2,27 Prozent auf 114,21 USD) und Ross Stores (-2,08 Prozent auf 208,83 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die Comcast-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41.856.623 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,083 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,77 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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