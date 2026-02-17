Gewinne in New York: NASDAQ 100 steigt zum Ende des Mittwochshandels

NASDAQ 100-Performance im Blick

Der NASDAQ 100 beendete den Handelstag mit Gewinnen.

Der NASDAQ 100 bewegte sich im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,80 Prozent fester bei 24.898,87 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,175 Prozent fester bei 24.744,87 Punkten in den Handel, nach 24.701,60 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24.696,83 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.057,21 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 1,35 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25.529,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24.503,10 Punkten auf. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 18.02.2025, bei 22.164,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 1,22 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.387,47 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Cadence Design Systems (+ 7,60 Prozent auf 305,01 USD), AppLovin (+ 7,44 Prozent auf 404,39 USD), CoStar Group (+ 7,00 Prozent auf 48,94 USD), Micron Technology (+ 5,30 Prozent auf 420,95 USD) und Synopsys (+ 4,83 Prozent auf 442,31 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Palo Alto Networks (-6,82 Prozent auf 152,35 USD), NXP Semiconductors (-3,17 Prozent auf 237,33 USD), Constellation Energy (-2,96 Prozent auf 294,05 USD), T-Mobile US (-2,90 Prozent auf 213,25 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-2,70 Prozent auf 125,20 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 43.751.738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,754 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net