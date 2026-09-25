Gewinne in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung

25.09.26 20:02 Uhr

Mit dem NASDAQ 100 geht es am Nachmittag aufwärts.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 30.632,92 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,127 Prozent höher bei 30.517,46 Punkten in den Handel, nach 30.478,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30.413,58 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.667,56 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29.209,23 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 29.440,32 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.397,31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,53 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.770,63 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Datadog A (+ 5,59 Prozent auf 271,29 USD), QUALCOMM (+ 5,38 Prozent auf 204,71 USD), PayPal (+ 5,13 Prozent auf 48,23 EUR), Microchip Technology (+ 4,90 Prozent auf 78,35 USD) und Booking (+ 3,69 Prozent auf 163,22 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Meta Platforms (ex Facebook) (-3,64 Prozent auf 749,29 USD), Palo Alto Networks (-3,06 Prozent auf 378,00 USD), CoreWeave (-2,96 Prozent auf 87,46 USD), Intel (-2,38 Prozent auf 124,36 USD) und Fortinet (-2,26 Prozent auf 174,63 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 9.095.350 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,774 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2026 weist die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net