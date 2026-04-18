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Index-Bewegung

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün

24.04.26 22:32 Uhr
Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün | finanzen.net

Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

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Indizes
NASDAQ 100
27.303,7 PKT 521,0 PKT 1,95%
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Schlussendlich legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,95 Prozent auf 27.303,67 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,12 Prozent stärker bei 27.082,42 Punkten in den Handel, nach 26.782,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26.986,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.314,21 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 2,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 24.002,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, einen Stand von 25.605,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, notierte der NASDAQ 100 bei 19.214,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,32 Prozent aufwärts. Bei 27.314,21 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Intel (+ 23,60 Prozent auf 82,54 USD), Arm (+ 14,76 Prozent auf 234,81 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 13,91 Prozent auf 347,81 USD), QUALCOMM (+ 11,12 Prozent auf 148,85 USD) und Synopsys (+ 9,62 Prozent auf 500,82 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Charter A (-25,50 Prozent auf 180,13 USD), Comcast (-12,90 Prozent auf 27,56 USD), eBay (-5,28 Prozent auf 97,94 USD), CoStar Group (-2,51 Prozent auf 36,44 USD) und Gilead Sciences (-2,42 Prozent auf 130,40 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 59.906.324 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,214 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Im NASDAQ 100 hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,30 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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