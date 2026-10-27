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NASDAQ 100-Performance im Blick

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start freundlich

Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Start freundlich

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den NASDAQ 100 auch am Dienstag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Astera Labs Inc Registered Shs
243.00 EUR 10.00 EUR 4.29 %
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Cintas Corp.
194.78 EUR -6.42 EUR -3.19 %
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CrowdStrike
237.75 EUR 4.00 EUR 1.71 %
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Ferrovial International SE Registered Shs
47.65 EUR 3.18 EUR 7.15 %
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Kraft Heinz Company
21.92 EUR -0.24 EUR -1.08 %
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Marriott Inc.
352.50 EUR 4.80 EUR 1.38 %
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Micron Technology Inc.
833.10 EUR 22.80 EUR 2.81 %
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Moderna Inc
175.74 EUR -1.26 EUR -0.71 %
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Nebius
153.92 EUR 15.64 EUR 11.31 %
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NVIDIA Corp.
195.52 EUR 2.00 EUR 1.03 %
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Paychex Inc.
100.66 EUR -2.10 EUR -2.04 %
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Seagate Technology
600.00 EUR 26.00 EUR 4.53 %
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SpaceX
134.40 EUR 2.28 EUR 1.73 %
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Thomson Reuters Corp Registered Shs
109.60 EUR -0.90 EUR -0.81 %
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Western Digital Corp.
346.90 EUR 42.40 EUR 13.92 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,675.10 USD 401.69 USD 1.37 %
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Um 15:56 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 0,92 Prozent auf 29.543,17 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,457 Prozent auf 29.407,19 Punkte an der Kurstafel, nach 29.273,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 29.551,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 29.340,54 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 30.608,13 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 28.039,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25.821,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,21 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Nebius (+ 9,03 Prozent auf 167,11 USD), Western Digital (+ 7,01 Prozent auf 381,09 USD), Ferrovial International SE Registered (+ 6,99 Prozent auf 53,87 USD), Seagate Technology (+ 5,85 Prozent auf 681,88 USD) und Astera Labs (+ 4,64 Prozent auf 271,55 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Cintas (-5,78 Prozent auf 212,87 USD), Thomson Reuters (-3,91 Prozent auf 117,31 USD), Moderna (-3,09 Prozent auf 192,70 USD), Marriott (-2,85 Prozent auf 383,48 USD) und Paychex (-2,52 Prozent auf 112,78 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 5.922.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,664 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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