DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,47 -2,6%Nas 26.223 +1,0%Bitcoin 71.691 +0,7%Euro 1,1190 -0,2%Öl 115,9 -0,7%Gold 4.020 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus

Der NASDAQ Composite befindet sich am Montagmittag im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.69 USD -0.10 USD -13.01 %
Charts | News | Analysen
AXT Inc.
47.54 EUR -0.23 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen
CIENA Corp.
284.20 EUR -13.40 EUR -4.50 %
Charts | News | Analysen
Consumer Portfolio Services Inc.
8.75 EUR 0.50 EUR 6.06 %
Charts | News | Analysen
CRESUD S.A. (spons. ADRs)
9.40 EUR -0.70 EUR -6.93 %
Charts | News | Analysen
DXP Enterprises Inc.
137.80 EUR -0.40 EUR -0.29 %
Charts | News | Analysen
Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
32.20 EUR 0.20 EUR 0.62 %
Charts | News | Analysen
JetBlue Airways Corp.
2.14 EUR -0.21 EUR -8.82 %
Charts | News | Analysen
Nissan Motor Co. Ltd.
1.55 EUR 0.02 EUR 1.15 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
193.28 EUR 4.66 EUR 2.47 %
Charts | News | Analysen
SIGA Technologies Inc.
3.16 USD 0.04 USD 1.44 %
Charts | News | Analysen
SpaceX
132.84 EUR 1.82 EUR 1.39 %
Charts | News | Analysen
Synopsys Inc.
408.50 EUR 30.50 EUR 8.07 %
Charts | News | Analysen
TTM Technologies Inc.
73.22 EUR 4.52 EUR 6.58 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,220.98 USD 265.64 USD 1.02 %
News | Analysen

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0,89 Prozent auf 26.185,60 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,276 Prozent höher bei 26.026,86 Punkten in den Montagshandel, nach 25.955,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.986,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.306,83 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 27.068,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24.975,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 23.204,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,70 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TTM Technologies (+ 9,16 Prozent auf 87,45 USD), AXT (+ 7,20 Prozent auf 55,83 USD), DXP Enterprises (+ 6,99 Prozent auf 167,18 USD), Synopsys (+ 6,23 Prozent auf 456,95 USD) und CIENA (+ 6,07 Prozent auf 339,69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil JetBlue Airways (-13,33 Prozent auf 2,28 USD), Americas Car-Mart (-10,66 Prozent auf 0,71 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,76 Prozent auf 34,97 USD), CRESUD (-6,72 Prozent auf 10,68 USD) und Nissan Motor (-4,49 Prozent auf 1,72 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12.601.301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,537 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.