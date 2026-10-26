Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

26.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite befindet sich am Montagmittag im Aufwärtstrend.

Am Montag geht es im NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ um 0,89 Prozent auf 26.185,60 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,276 Prozent höher bei 26.026,86 Punkten in den Montagshandel, nach 25.955,34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.986,56 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.306,83 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 27.068,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 24.975,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Stand von 23.204,87 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,70 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. 20.690,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell TTM Technologies (+ 9,16 Prozent auf 87,45 USD), AXT (+ 7,20 Prozent auf 55,83 USD), DXP Enterprises (+ 6,99 Prozent auf 167,18 USD), Synopsys (+ 6,23 Prozent auf 456,95 USD) und CIENA (+ 6,07 Prozent auf 339,69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil JetBlue Airways (-13,33 Prozent auf 2,28 USD), Americas Car-Mart (-10,66 Prozent auf 0,71 USD), Grupo Financiero Galicia (-7,76 Prozent auf 34,97 USD), CRESUD (-6,72 Prozent auf 10,68 USD) und Nissan Motor (-4,49 Prozent auf 1,72 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12.601.301 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,537 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,23 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net