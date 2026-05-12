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Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Grün

13.05.26 17:59 Uhr
Gewinne in New York: NASDAQ Composite am Mittag in Grün | finanzen.net

Der NASDAQ Composite gewinnt heute an Fahrt.

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NASDAQ Composite Index
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Am Mittwoch gewinnt der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,74 Prozent auf 26.281,11 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,228 Prozent auf 26.147,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26.088,20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 25.990,16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.324,47 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,557 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 23.183,74 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2026, einen Stand von 22.546,67 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, bei 19.010,08 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 13,11 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.359,31 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methode Electronics (+ 21,79 Prozent auf 11,40 USD), Microvision (+ 12,28 Prozent auf 0,78 USD), Synaptics (+ 10,84 Prozent auf 132,55 USD), ON Semiconductor (+ 9,97 Prozent auf 114,49 USD) und Corcept Therapeutics (+ 7,86 Prozent auf 55,18 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-13,04 Prozent auf 16,67 USD), Century Casinos (-6,47 Prozent auf 1,30 USD), Exponent (-5,60 Prozent auf 53,99 USD), Agilysys (-5,49 Prozent auf 65,44 USD) und Manhattan Associates (-5,26 Prozent auf 127,75 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 14.189.734 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,550 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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