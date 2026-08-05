Gewinne in New York: NASDAQ Composite freundlich

Marktbericht

13.08.26 18:00 Uhr

Der NASDAQ Composite performt derzeit positiv.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,49 Prozent stärker bei 26.719,30 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26.631,34 Zählern und damit 0,161 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26.588,49 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26.875,52 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.612,85 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,146 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 25.873,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 26.402,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.713,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 14,99 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 22,79 Prozent auf 10,02 USD), Nissan Motor (+ 9,05 Prozent auf 2,06 USD), Harmonic (+ 8,25 Prozent auf 12,99 USD), Integra LifeSciences (+ 6,79 Prozent auf 18,56 USD) und CIENA (+ 6,18 Prozent auf 458,76 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Donegal Group B (-16,67 Prozent auf 20,59 USD), Nortech Systems (-7,16 Prozent auf 14,00 USD), SMC (-4,60 Prozent auf 465,00 USD), Cogent Communications (-3,80 Prozent auf 9,86 USD) und Geospace Technologies (-3,05 Prozent auf 5,09 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 12.217.615 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,570 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net