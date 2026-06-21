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NASDAQ Composite-Performance

Gewinne in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Plus

Der NASDAQ Composite entwickelte sich heute positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
3.24 USD -0.24 USD -6.90 %
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AXT Inc.
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.05 EUR 0.05 EUR 0.62 %
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Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
42.60 EUR -1.00 EUR -2.29 %
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Ionis Pharmaceuticals Inc
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SIGA Technologies Inc.
3.59 USD 0.09 USD 2.57 %
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SMC Corp.
402.60 EUR 18.60 EUR 4.84 %
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Steven Madden Ltd.
34.92 EUR 0.93 EUR 2.74 %
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Upbound Group Inc Registered Shs
17.58 EUR 0.34 EUR 2.00 %
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WD-40 Co.
230.20 EUR 20.20 EUR 9.62 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,281.61 USD 74.72 USD 0.29 %
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Am Freitag steht der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 0,29 Prozent im Plus bei 26.281,61 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,120 Prozent tiefer bei 26.175,54 Punkten, nach 26.206,89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.301,54 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.009,49 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,08 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 10.06.2026, mit 25.169,50 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, bei 22.902,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20.630,66 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,11 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit WD-40 (+ 10,65 Prozent auf 264,91 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 8,79 Prozent auf 53,73 USD), SMC (+ 5,80 Prozent auf 471,60 USD), Steven Madden (+ 4,19 Prozent auf 42,01 USD) und Upbound Group (+ 4,13 Prozent auf 21,16 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Ionis Pharmaceuticals (-9,37 Prozent auf 58,25 USD), AXT (-8,54 Prozent auf 57,21 USD), Americas Car-Mart (-6,90 Prozent auf 3,24 USD), Digi International (-6,45 Prozent auf 67,69 USD) und Ballard Power (-4,64 Prozent auf 3,08 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 32.994.247 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets