Gewinne in New York: NASDAQ Composite schließt im Plus

NASDAQ Composite-Kursverlauf

03.11.26 22:32 Uhr

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Letztendlich notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,83 Prozent fester bei 25.372,01 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,327 Prozent auf 25.246,63 Punkte an der Kurstafel, nach 25.164,36 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.246,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 25.474,46 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 27.190,86 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25.913,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.834,72 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 9,19 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27.722,75 Punkten. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 32,73 Prozent auf 1,21 USD), Neurocrine Biosciences (+ 13,42 Prozent auf 164,85 USD), Fiserv (+ 12,46 Prozent auf 58,40 USD), Lattice Semiconductor (+ 10,98 Prozent auf 105,92 USD) und FormFactor (+ 10,87 Prozent auf 96,79 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen ADTRAN (-18,38 Prozent auf 4,75 EUR), Zebra Technologies (-8,76 Prozent auf 329,50 USD), HealthStream (-8,42 Prozent auf 31,67 USD), Nice Systems (-5,45 Prozent auf 106,27 USD) und Trend Micro (-5,26 Prozent auf 45,00 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30.373.684 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,34 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net