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Index-Performance im Fokus

Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich fester

Gewinne in New York: NASDAQ Composite schlussendlich fester

Der NASDAQ Composite performte am Abend positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
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Cogent Communications Holdings Inc
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NVIDIA Corp.
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Resources Connection Inc.
3.52 EUR -0.02 EUR -0.56 %
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SIGA Technologies Inc.
3.21 USD -0.03 USD -0.93 %
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Volvo AB (B)
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,217.83 USD 118.05 USD 0.45 %
News | Analysen

Am Mittwoch erhöhte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0,45 Prozent auf 26.217,83 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,022 Prozent leichter bei 26.094,00 Punkten, nach 26.099,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.245,04 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.062,68 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 0,534 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 25.373,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 27.093,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der NASDAQ Composite 21.279,63 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,83 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cogent Communications (+ 13,43 Prozent auf 10,22 USD), Lifecore Biomedical (+ 7,97 Prozent auf 4,74 USD), Resources Connection (+ 7,73 Prozent auf 4,46 USD), Geron (+ 7,43 Prozent auf 1,59 USD) und Euronet Worldwide (+ 7,08 Prozent auf 72,97 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Elron Electronic Industries (-20,00 Prozent auf 1,00 USD), SMC (-10,01 Prozent auf 401,50 USD), Hub Group (-5,30 Prozent auf 35,93 USD), Volvo (B) (-4,48 Prozent auf 35,27 USD) und Comtech Telecommunications (-4,46 Prozent auf 1,50 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 33.907.621 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,52 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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