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NASDAQ Composite aktuell

Gewinne in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Gewinne in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester

Für den NASDAQ Composite ging es zum Handelsschluss aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amkor Technology Inc.
63.63 EUR 6.65 EUR 11.67 %
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Computer Programs and Systems Inc. (CPSI)
22.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Comtech Telecommunications Corp.
1.69 EUR 0.08 EUR 4.97 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.00 EUR 0.15 EUR 1.91 %
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Costco Wholesale Corp.
830.70 EUR 5.80 EUR 0.70 %
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Elron Electronic Industries Ltd.
1.00 USD -0.24 USD -19.35 %
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FormFactor Inc.
103.90 EUR 9.04 EUR 9.53 %
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Integra LifeSciences Holdings Corp.
15.00 EUR -0.10 EUR -0.66 %
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Ionis Pharmaceuticals Inc
58.82 EUR -16.18 EUR -21.57 %
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Microvision Inc.
0.33 EUR 0.02 EUR 4.94 %
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NVIDIA Corp.
177.86 EUR -1.58 EUR -0.88 %
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PDF Solutions Inc.
48.40 EUR 3.20 EUR 7.08 %
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Power Integrations Inc.
57.56 EUR -0.22 EUR -0.38 %
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SIGA Technologies Inc.
3.50 USD -0.04 USD -1.13 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,206.89 USD 336.24 USD 1.3 %
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Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,30 Prozent höher bei 26.206,89 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,184 Prozent höher bei 25.918,31 Punkten, nach 25.870,65 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.215,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.825,85 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,797 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25.678,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.822,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 20.611,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,79 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Amkor Technology (+ 7,85 Prozent auf 72,16 USD), FormFactor (+ 7,03 Prozent auf 119,44 USD), PDF Solutions (+ 6,70 Prozent auf 55,93 USD), Power Integrations (+ 6,58 Prozent auf 70,83 USD) und Integra LifeSciences (+ 6,30 Prozent auf 18,39 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Ionis Pharmaceuticals (-23,90 Prozent auf 64,27 USD), Elron Electronic Industries (-19,35 Prozent auf 1,00 USD), Computer Programs and Systems (-8,54 Prozent auf 24,00 USD), Costco Wholesale (-4,21 Prozent auf 912,97 USD) und Comtech Telecommunications (-3,61 Prozent auf 1,87 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36.968.513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,165 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,95 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets