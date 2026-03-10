DAX23.640 -1,4%Est505.795 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +1,0%Nas22.716 +0,1%Bitcoin61.083 +1,5%Euro1,1568 -0,3%Öl93,67 +2,5%Gold5.177 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Porsche vz. PAG911 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Wall Street schließt uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, Porsche, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
NVIDIA dreht OpenAI und Anthropic den Geldhahn zu: Jensen Huang bremst bei KI-Beteiligungen NVIDIA dreht OpenAI und Anthropic den Geldhahn zu: Jensen Huang bremst bei KI-Beteiligungen
Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung
NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels fester

11.03.26 22:33 Uhr
Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels fester | finanzen.net

Der Handel in New York verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AXT Inc.
40,02 EUR 1,22 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ballard Power Inc.
1,85 EUR 0,14 EUR 8,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bassett Furniture Industries Inc.
14,00 USD 0,05 USD 0,36%
Charts|News|Analysen
Century Aluminum Co.
49,65 EUR 3,99 EUR 8,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commercial Vehicle Group Inc.
1,91 EUR 0,52 EUR 37,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
15,15 USD -0,83 USD -5,19%
Charts|News|Analysen
Dorel Industries Inc.
1,14 EUR 0,12 EUR 11,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,03 EUR -0,03 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,48 EUR 1,10 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Oracle Corp.
140,88 EUR 2,16 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
5,48 USD -0,18 USD -3,10%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
119,35 EUR -0,20 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TransAct Technologies Inc.
3,21 USD -0,30 USD -8,55%
Charts|News|Analysen
Upbound Group Inc Registered Shs
16,60 EUR 0,30 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.716,1 PKT 19,0 PKT 0,08%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 22.716,13 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22.771,27 Zählern und damit 0,327 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.697,10 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.877,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22.602,33 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.066,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23.593,86 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 17.436,10 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,24 Prozent. Bei 23.988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.061,97 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Commercial Vehicle Group (+ 25,31 Prozent auf 2,03 USD), Oracle (+ 9,18 Prozent auf 163,12 USD), Ballard Power (+ 9,14 Prozent auf 2,15 USD), Century Aluminum (+ 8,42 Prozent auf 58,07 USD) und AXT (+ 6,91 Prozent auf 47,36 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-8,80 Prozent auf 2,28 USD), TransAct Technologies (-8,55 Prozent auf 3,21 USD), Donegal Group B (-5,19 Prozent auf 15,15 USD), Dorel Industries (-5,15 Prozent auf 1,29 USD) und Upbound Group (-4,94 Prozent auf 18,30 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35.962.329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,865 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AXT und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AXT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AXT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen