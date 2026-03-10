Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Mittwochshandels fester

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Der Handel in New York verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 22.716,13 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 22.771,27 Zählern und damit 0,327 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (22.697,10 Punkte).

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 22.877,71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22.602,33 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 2,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.066,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23.593,86 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 11.03.2025, bei 17.436,10 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,24 Prozent. Bei 23.988,26 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.061,97 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Commercial Vehicle Group (+ 25,31 Prozent auf 2,03 USD), Oracle (+ 9,18 Prozent auf 163,12 USD), Ballard Power (+ 9,14 Prozent auf 2,15 USD), Century Aluminum (+ 8,42 Prozent auf 58,07 USD) und AXT (+ 6,91 Prozent auf 47,36 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Nissan Motor (-8,80 Prozent auf 2,28 USD), TransAct Technologies (-8,55 Prozent auf 3,21 USD), Donegal Group B (-5,19 Prozent auf 15,15 USD), Dorel Industries (-5,15 Prozent auf 1,29 USD) und Upbound Group (-4,94 Prozent auf 18,30 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35.962.329 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,865 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,62 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net