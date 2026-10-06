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Index-Performance

Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus

Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart im Plus

Der NASDAQ Composite hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
1.07 USD 0.09 USD 8.82 %
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BlackBerry Ltd
8.50 EUR 0.27 EUR 3.28 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.05 EUR -0.05 EUR -0.62 %
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Donegal Group Inc. (A)
18.19 USD -0.05 USD -0.27 %
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Innodata Inc.
60.00 EUR -2.40 EUR -3.85 %
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Integra LifeSciences Holdings Corp.
11.70 EUR 0.10 EUR 0.86 %
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inTest Corp.
13.10 EUR 1.50 EUR 12.93 %
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Myriad Genetics Inc.
4.02 EUR 0.03 EUR 0.73 %
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NVIDIA Corp.
212.40 EUR -0.55 EUR -0.26 %
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Patterson-UTI Energy Inc.
9.98 EUR 0.27 EUR 2.82 %
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Richardson Electronics Ltd.
16.64 EUR -0.06 EUR -0.36 %
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SIGA Technologies Inc.
3.29 USD -0.19 USD -5.46 %
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SpaceX
152.72 EUR 0.72 EUR 0.47 %
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TransAct Technologies Inc.
4.72 USD 0.19 USD 4.19 %
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Upbound Group Inc Registered Shs
13.56 EUR -0.58 EUR -4.13 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,599.89 USD 122.58 USD 0.45 %
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Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr 0,64 Prozent auf 27.654,46 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,596 Prozent fester bei 27.641,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27.477,31 Punkten am Vortag.

Bei 27.677,46 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 27.613,54 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.506,99 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Stand von 26.121,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22.941,67 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 19,02 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27.677,46 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell BlackBerry (+ 6,44 Prozent auf 9,67 USD), TransAct Technologies (+ 4,86 Prozent auf 4,75 USD), Innodata (+ 4,05 Prozent auf 69,68 USD), Myriad Genetics (+ 3,93 Prozent auf 4,76 USD) und Americas Car-Mart (+ 3,73 Prozent auf 1,02 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Donegal Group B (-8,23 Prozent auf 16,05 USD), inTest (-7,81 Prozent auf 13,92 USD), Patterson-UTI Energy (-2,86 Prozent auf 11,22 USD), Upbound Group (-2,48 Prozent auf 15,33 USD) und Integra LifeSciences (-2,41 Prozent auf 12,97 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.335.581 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,123 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,24 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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