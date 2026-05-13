Gewinne in New York: Pluszeichen im S&P 500

NYSE-Handel im Fokus

Am Mittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Am Donnerstag verbucht der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,89 Prozent auf 7.510,81 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 60,021 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,243 Prozent höher bei 7.462,32 Punkten, nach 7.444,25 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.510,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.454,40 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 1,70 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.04.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6.967,38 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 6.836,17 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Stand von 5.892,58 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 9,51 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.510,96 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 18,88 Prozent auf 11,18 USD), Cisco (+ 15,38 Prozent auf 117,54 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 7,23 Prozent auf 34,39 USD), Take Two (+ 7,16 Prozent auf 243,25 USD) und Ford Motor (+ 6,78 Prozent auf 14,49 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Albemarle (-5,17 Prozent auf 190,56 USD), Biogen (-4,80 Prozent auf 194,71 USD), QUALCOMM (-4,56 Prozent auf 203,44 USD), Sandisk (-3,92 Prozent auf 1.390,44 USD) und Boeing (-3,71 Prozent auf 231,68 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 19.681.883 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,578 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,87 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net