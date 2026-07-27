Gewinne in New York: S&P 500 am Dienstagnachmittag stärker

Index-Performance im Fokus

28.07.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 verbucht am Nachmittag Zuwächse.

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,30 Prozent höher bei 7.435,10 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 61,213 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,061 Prozent auf 7.408,64 Punkte an der Kurstafel, nach 7.413,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.452,09 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.382,95 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 7.354,02 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.138,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.389,77 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,41 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell IQVIA (+ 12,44 Prozent auf 239,75 USD), Incyte (+ 8,65 Prozent auf 129,16 USD), Sherwin-Williams (+ 8,39 Prozent auf 354,72 USD), Cognizant (+ 7,84 Prozent auf 50,74 USD) und Accenture (+ 7,43 Prozent auf 165,50 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Sandisk (-16,05 Prozent auf 1.073,10 USD), Corning (-15,06 Prozent auf 121,77 USD), Coherent (-10,69 Prozent auf 242,31 USD), Dell Technologies (-10,27 Prozent auf 383,05 USD) und Lumentum (-9,84 Prozent auf 641,91 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21.411.533 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,403 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net