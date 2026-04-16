Gewinne in New York: S&P 500 am Mittag im Plus

NYSE-Handel im Blick

Der S&P 500 steigt am Mittag.

Am Freitag geht es im S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 1,34 Prozent auf 7.135,65 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 56,440 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,633 Prozent stärker bei 7.085,86 Punkten, nach 7.041,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.137,32 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.074,55 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der S&P 500 bereits um 4,84 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 17.03.2026, einen Stand von 6.716,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 6.940,01 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, bei 5.282,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 4,04 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.137,32 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Alaska Air Group (+ 12,76 Prozent auf 46,40 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 9,69 Prozent auf 291,72 USD), Bath Body Works (+ 9,34 Prozent auf 19,73 USD), Carvana (+ 9,25 Prozent auf 395,74 USD) und United Airlines (+ 8,86 Prozent auf 103,45 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Dow (-11,75 Prozent auf 35,23 USD), Lyondellbasell Industries (-11,73 Prozent auf 66,46 USD), CF Industries (-10,23 Prozent auf 111,95 USD), Netflix (-9,82 Prozent auf 97,21 USD) und APA (-9,50 Prozent auf 34,30 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18.154.693 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,103 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Perrigo Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net