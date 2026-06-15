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S&P 500-Kursverlauf

Gewinne in New York: S&P 500 auf grünem Terrain

18.06.26 20:02 Uhr
Gewinne in New York: S&P 500 auf grünem Terrain | finanzen.net

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accenture plc
110,85 EUR -26,85 EUR -19,50%
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CarMax Inc.
41,37 EUR -0,61 EUR -1,45%
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Cognizant Corp.
42,30 EUR -1,44 EUR -3,28%
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Corning Inc.
167,62 EUR 13,20 EUR 8,55%
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56,14 EUR 0,02 EUR 0,04%
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First Republic Bank
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Intel Corp.
116,60 EUR 8,56 EUR 7,92%
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52,17 EUR -2,77 EUR -5,04%
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L3Harris Technologies
271,60 EUR 1,60 EUR 0,59%
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Northrop Grumman Corp.
453,90 EUR -19,60 EUR -4,14%
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NVIDIA Corp.
183,36 EUR 5,36 EUR 3,01%
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Sandisk Corp
1.900,00 EUR 140,00 EUR 7,95%
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Super Micro Computer Inc
26,52 EUR 2,28 EUR 9,41%
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Western Union Company
6,19 EUR -0,14 EUR -2,21%
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Indizes
S&P 500
7.495,5 PKT 75,4 PKT 1,02%
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Am Donnerstag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1,09 Prozent auf 7.500,82 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,734 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1,19 Prozent auf 7.508,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7.420,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.468,32 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.511,07 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,212 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.403,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.624,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5.980,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Super Micro Computer (+ 11,05 Prozent auf 30,85 USD), Sandisk (+ 10,90 Prozent auf 2.172,40 USD), CarMax (+ 10,69 Prozent auf 52,50 USD), Intel (+ 10,40 Prozent auf 133,70 USD) und Corning (+ 9,35 Prozent auf 191,80 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Accenture (-17,97 Prozent auf 127,98 USD), Cognizant (-9,26 Prozent auf 44,30 USD), Kroger (-8,44 Prozent auf 56,60 USD), L3Harris Technologies (-5,99 Prozent auf 294,42 USD) und Northrop Grumman (-5,70 Prozent auf 518,81 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29.278.819 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 12,81 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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