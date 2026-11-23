Kursentwicklung im Fokus

Der S&P 500 verzeichnete am ersten Tag der Woche erhebliche Zuwächse.

Der S&P 500 verbuchte im NYSE-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 4,73 Prozent auf 7.237,17 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 58,247 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 4,99 Prozent fester bei 7.255,32 Punkten in den Montagshandel, nach 6.910,39 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.295,60 Punkte, das Tagestief hingegen 7.152,66 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.623,68 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 7.674,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 6.602,99 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,52 Prozent. 7.844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit NVIDIA (+ 31,48 Prozent auf 165,05 USD), Dell Technologies (+ 20,46 Prozent auf 334,91 USD), Cerebras Systems (+ 19,16 Prozent auf 98,51 USD), Micron Technology (+ 19,04 Prozent auf 707,70 USD) und Marvell Technology (+ 18,37 Prozent auf 144,74 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil International Paper (-4,55 Prozent auf 28,98 USD), Elevance Health (-3,78 Prozent auf 379,55 USD), Brown-Forman B (-3,64 Prozent auf 28,83 USD), Texas Pacific Land (-3,50 Prozent auf 258,07 USD) und Tyson Foods (-3,33 Prozent auf 62,95 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 191.441.158 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,27 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net