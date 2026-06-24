Gewinne in New York: S&P 500 mit Kursplus

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,11 Prozent höher bei 7.365,27 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 61,221 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,576 Prozent auf 7.315,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7.357,49 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.392,95 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7.294,18 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der S&P 500 bereits um 1,80 Prozent. Vor einem Monat, am 26.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.519,12 Punkten. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bei 6.477,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wurde der S&P 500 mit 6.141,02 Punkten gehandelt.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,39 Prozent zu. Bei 7.620,90 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Moderna (+ 12,97 Prozent auf 67,50 USD), ServiceNow (+ 8,29 Prozent auf 96,94 USD), Robert Half (+ 8,21) Prozent auf 32,56 USD), AppLovin (+ 7,49 Prozent auf 479,35 USD) und Eli Lilly (+ 6,51 Prozent auf 1.201,11 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Western Digital (-11,59 Prozent auf 597,13 USD), Seagate Technology (-7,81 Prozent auf 945,28 USD), Sandisk (-7,79 Prozent auf 2.153,11 USD), Teradyne (-7,65 Prozent auf 435,87 USD) und Analog Devices (-7,62 Prozent auf 386,10 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 12.862.950 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,233 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net