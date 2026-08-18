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S&P 500-Marktbericht

Gewinne in New York: S&P 500 schließt im Plus

Gewinne in New York: S&P 500 schließt im Plus

So bewegte sich der S&P 500 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Casey's General Stores Inc
686.60 EUR -13.60 EUR -1.94 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -33.33 %
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Fortinet Inc
148.88 EUR 17.98 EUR 13.74 %
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Generac Holdings Inc
176.20 EUR 5.25 EUR 3.07 %
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Hormel Foods Corp.
18.60 EUR -1.87 EUR -9.14 %
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Moderna Inc
122.28 EUR -5.32 EUR -4.17 %
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NVIDIA Corp.
195.82 EUR 15.98 EUR 8.89 %
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Palo Alto Networks Inc
327.90 EUR 37.35 EUR 12.85 %
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Salesforce
216.50 EUR 39.66 EUR 22.43 %
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ServiceNow Inc
118.90 EUR 11.05 EUR 10.25 %
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Synopsys Inc.
391.00 EUR 39.50 EUR 11.24 %
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Tapestry
105.55 EUR -6.15 EUR -5.51 %
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Western Union Company
6.20 EUR -0.06 EUR -0.93 %
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Indizes
S&P 500
7,730.99 USD 55.29 USD 0.72 %
News | Analysen

Am Donnerstag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0,72 Prozent auf 7.730,99 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,480 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,380 Prozent höher bei 7.704,85 Punkten in den Handel, nach 7.675,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.689,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.741,27 Zählern.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0,882 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.413,18 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 7.520,36 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 6.481,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.816,70 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Salesforce (+ 22,58 Prozent auf 252,05 USD), Synopsys (+ 13,39 Prozent auf 464,89 USD), Palo Alto Networks (+ 12,83 Prozent auf 382,85 USD), ServiceNow (+ 10,04 Prozent auf 138,43 USD) und Fortinet (+ 9,67 Prozent auf 172,78 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Hormel Foods (-10,25 Prozent auf 21,28 USD), Caseys General Stores (-5,42 Prozent auf 763,38 USD), Tapestry (-5,38 Prozent auf 123,24 USD), Moderna (-4,60 Prozent auf 142,77 USD) und Generac (-4,52 Prozent auf 197,29 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 77.767.457 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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17:31 NVIDIA Buy UBS AG
09:46 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:36 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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