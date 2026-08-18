Gewinne in New York: S&P 500 schließt im Plus

S&P 500-Marktbericht

27.08.26 22:32 Uhr

So bewegte sich der S&P 500 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Am Donnerstag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss um 0,72 Prozent auf 7.730,99 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,480 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,380 Prozent höher bei 7.704,85 Punkten in den Handel, nach 7.675,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.689,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.741,27 Zählern.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0,882 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.413,18 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 7.520,36 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 6.481,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.816,70 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Salesforce (+ 22,58 Prozent auf 252,05 USD), Synopsys (+ 13,39 Prozent auf 464,89 USD), Palo Alto Networks (+ 12,83 Prozent auf 382,85 USD), ServiceNow (+ 10,04 Prozent auf 138,43 USD) und Fortinet (+ 9,67 Prozent auf 172,78 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Hormel Foods (-10,25 Prozent auf 21,28 USD), Caseys General Stores (-5,42 Prozent auf 763,38 USD), Tapestry (-5,38 Prozent auf 123,24 USD), Moderna (-4,60 Prozent auf 142,77 USD) und Generac (-4,52 Prozent auf 197,29 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 77.767.457 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,424 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net