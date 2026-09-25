Gewinne in New York: S&P 500 verbucht schlussendlich Zuschläge
Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsende.
Werte in diesem Artikel
Schlussendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,51 Prozent höher bei 7.743,41 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 63,245 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,117 Prozent auf 7.713,14 Punkte an der Kurstafel, nach 7.704,13 Punkten am Vortag.
Bei 7.693,08 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.752,07 Punkten den höchsten Stand markierte.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der S&P 500 bereits um 0,657 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, stand der S&P 500 bei 7.677,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.06.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.357,49 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.604,72 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,90 Prozent zu. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Bloom Energy (+ 8,27 Prozent auf 288,70 USD), Microchip Technology (+ 5,36 Prozent auf 78,69 USD), PayPal (+ 5,13 Prozent auf 48,23 EUR), Generac (+ 5,09 Prozent auf 208,14 USD) und Perrigo Company (+ 5,04 Prozent auf 15,42 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil NortonLifeLock (-6,29 Prozent auf 21,62 USD), Charter A (-3,95 Prozent auf 112,91 USD), Palo Alto Networks (-3,89 Prozent auf 374,74 USD), Devon Energy (-3,78 Prozent auf 47,05 USD) und Darden Restaurants (-3,61 Prozent auf 199,75 USD).
S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26.262.840 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,774 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus
Unter den S&P 500-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 15,18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bloom Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bloom Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com