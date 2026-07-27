Gewinne in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich fester

S&P 500-Performance im Fokus

28.07.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 verzeichnete am Dienstagabend Kursgewinne.

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Plus von 0,21 Prozent auf 7.428,78 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 61,213 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.408,64 Zählern und damit 0,061 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (7.413,18 Punkte).

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.382,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.452,09 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, lag der S&P 500 bei 7.354,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.04.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.138,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.07.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.389,77 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,32 Prozent. Bei 7.620,90 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell IQVIA (+ 13,94 Prozent auf 242,94 USD), Incyte (+ 9,30 Prozent auf 129,93 USD), Sherwin-Williams (+ 8,25 Prozent auf 354,27 USD), Zebra Technologies (+ 7,49 Prozent auf 284,40 USD) und HCA (+ 7,33 Prozent auf 418,19 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Sandisk (-14,25 Prozent auf 1.096,10 USD), Corning (-12,10 Prozent auf 126,01 USD), Coherent (-10,31 Prozent auf 243,33 USD), Carrier Global (-8,90 Prozent auf 63,16 USD) und Micron Technology (-8,85 Prozent auf 820,53 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 36.627.894 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,403 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,31 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net