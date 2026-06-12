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NASDAQ-Handel im Fokus

Gewinne in New York: So performt der NASDAQ Composite aktuell

15.06.26 20:02 Uhr
Gewinne in New York: So performt der NASDAQ Composite aktuell | finanzen.net

Der NASDAQ Composite macht am ersten Tag der Woche einen Satz nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
2,36 USD 0,27 USD 12,92%
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Astronics Corp.
82,50 EUR -0,50 EUR -0,60%
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97,80 EUR 22,82 EUR 30,43%
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Intel Corp.
110,30 EUR 2,64 EUR 2,45%
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JetBlue Airways Corp.
4,30 EUR 0,08 EUR 1,80%
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NVIDIA Corp.
182,80 EUR 6,52 EUR 3,70%
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Strategy (ex MicroStrategy)
115,74 EUR 9,14 EUR 8,57%
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Trend Micro Inc.
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Veeco Instruments Inc.
73,36 EUR 6,96 EUR 10,48%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.650,5 PKT 761,7 PKT 2,94%
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Am Montag steht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 3,03 Prozent im Plus bei 26.673,44 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 2,16 Prozent auf 26.447,23 Punkte an der Kurstafel, nach 25.888,84 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 26.438,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.687,56 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 15.05.2026, einen Stand von 26.225,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 22.105,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wies der NASDAQ Composite 19.406,83 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,80 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 18,73 Prozent auf 115,38 USD), Americas Car-Mart (+ 13,88 Prozent auf 2,38 USD), Veeco Instruments (+ 10,80 Prozent auf 85,85 USD), FormFactor (+ 9,37 Prozent auf 152,26 USD) und JetBlue Airways (+ 9,28 Prozent auf 5,48 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Comtech Telecommunications (-43,37 Prozent auf 2,74 USD), Astronics (-19,65 Prozent auf 77,14 USD), Trend Micro (-17,01 Prozent auf 34,36 USD), Century Aluminum (-11,72 Prozent auf 54,02 USD) und Fiserv (-10,12 Prozent auf 48,34 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17.622.628 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,279 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Grupo Financiero Galicia-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 388,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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