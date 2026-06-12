Gewinne in New York: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ 100

NASDAQ 100 im Fokus

10.07.26 22:32 Uhr

Letztendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 gewann im NASDAQ-Handel schlussendlich 0,33 Prozent auf 29.825,11 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,366 Prozent schwächer bei 29.618,34 Punkten in den Handel, nach 29.727,10 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 29.484,49 Punkte, das Tageshoch hingegen 29.856,94 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0,844 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 10.06.2026, einen Stand von 28.508,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25.116,34 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 22.829,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 18,32 Prozent aufwärts. Bei 30.762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5,97 Prozent auf 669,21 USD), NVIDIA (+ 4,03 Prozent auf 210,96 USD), T-Mobile US (+ 3,38 Prozent auf 187,61 USD), Sandisk (+ 3,10 Prozent auf 1.915,92 USD) und Keurig Dr Pepper (+ 3,09 Prozent auf 31,67 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil CrowdStrike (-5,66 Prozent auf 187,18 USD), SpaceX (-4,51 Prozent auf 145,30 USD), Alnylam Pharmaceuticals (-4,49 Prozent auf 298,76 USD), Datadog A (-4,26 Prozent auf 257,54 USD) und Fortinet (-3,80 Prozent auf 157,51 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 32.994.247 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6,72 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net