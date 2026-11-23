Kursverlauf

Der CAC 40 verzeichnet am Montag Kursanstiege.

Um 15:40 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 1,07 Prozent fester bei 8.012,54 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,375 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,475 Prozent auf 7.965,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.927,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 7.949,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.043,69 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7.782,82 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der CAC 40 auf 8.484,43 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7.982,65 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,23 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 298.637 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 231,384 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,32 erwartet. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,23 Prozent.

Redaktion Finanzen.net