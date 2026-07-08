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CAC 40-Kursverlauf

Gewinne in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Gewinne in Paris: CAC 40 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Der CAC 40 gewann zum Handelsende an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
196.28 EUR -2.52 EUR -1.27 %
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Alstom S.A.
15.58 EUR -0.18 EUR -1.14 %
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
491.35 EUR 3.75 EUR 0.77 %
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SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
49.96 EUR -0.82 EUR -1.61 %
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Stellantis
4.65 EUR -0.09 EUR -1.81 %
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Indizes
CAC 40
8,326.62 EUR 73.96 EUR 0.9 %
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Am Donnerstag notierte der CAC 40 via Euronext letztendlich 0,90 Prozent stärker bei 8.326,62 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,476 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,665 Prozent fester bei 8.307,51 Punkten, nach 8.252,66 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 8.262,86 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.329,00 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 2,27 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 09.06.2026, den Wert von 8.203,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.04.2026, wurde der CAC 40 mit 8.245,80 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der CAC 40 noch bei 7.878,46 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,60 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 625.743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,713 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

In diesem Jahr hat die SRTeleperformance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die SRTeleperformance-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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12:06 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:36 Airbus SE Buy UBS AG
08.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets