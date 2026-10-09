Gewinne in Paris: CAC 40 präsentiert sich fester

Kursverlauf

09.10.26 15:57 Uhr

Der CAC 40 verbucht aktuell Zuwächse.

Um 15:41 Uhr steigt der CAC 40 im Euronext-Handel um 1,03 Prozent auf 7.809,59 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,325 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,800 Prozent stärker bei 7.791,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.729,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7.818,69 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.766,99 Zählern.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der CAC 40 bereits um 0,488 Prozent nach. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Stand von 8.156,67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.326,62 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 09.10.2025, bei 8.041,36 Punkten.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,71 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Bei 7.505,27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 435.652 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 198,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net