CAC 40 im Fokus

Der CAC 40 ging im Plus aus dem Freitagshandel.

Am Freitag verbuchte der CAC 40 via Euronext letztendlich ein Plus in Höhe von 0,58 Prozent auf 8.156,09 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,392 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,027 Prozent leichter bei 8.106,57 Punkten in den Freitagshandel, nach 8.108,74 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8.172,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8.106,57 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der CAC 40 bislang ein Plus von 2,39 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7.887,14 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, lag der CAC 40 bei 8.319,87 Punkten. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 27.11.2025, bei 8.099,47 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,477 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 387.661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 235,107 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net