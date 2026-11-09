Gewinne in Paris: CAC 40 steigt am Montagnachmittag

Index im Fokus

09.11.26 15:57 Uhr

Derzeit wagen sich die Börsianer in Paris aus der Reserve.

Am Montag gewinnt der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext 1,07 Prozent auf 8.226,49 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,450 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,392 Prozent leichter bei 8.107,08 Punkten in den Handel, nach 8.139,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8.234,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 8.107,08 Punkten.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der CAC 40 bei 7.803,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 8.714,93 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, den Wert von 7.950,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,382 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8.755,03 Punkten. 7.505,27 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 140.145 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239,256 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net