Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht am Nachmittag Gewinne

CAC 40 im Fokus

03.11.26 15:57 Uhr

So bewegt sich der CAC 40 nachmittags.

Um 15:40 Uhr steht im Euronext-Handel ein Plus von 0,13 Prozent auf 8.057,93 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,392 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,619 Prozent auf 7.997,91 Punkte an der Kurstafel, nach 8.047,69 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.107,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 7.986,55 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 7.897,19 Punkten. Der CAC 40 stand noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 8.613,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der CAC 40 auf 8.109,79 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,68 Prozent nach. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8.755,03 Punkte. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die teuersten Konzerne im CAC 40

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 122.084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 232,421 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Renault-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Carrefour-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,25 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net