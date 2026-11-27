CAC 40-Entwicklung

Der CAC 40 setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.

Der CAC 40 verbucht im Euronext-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,41 Prozent auf 8.141,97 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,392 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,027 Prozent schwächer bei 8.106,57 Punkten, nach 8.108,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8.106,57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8.145,92 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn kletterte der CAC 40 bereits um 2,22 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wurde der CAC 40 mit 7.887,14 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der CAC 40 mit 8.319,87 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8.099,47 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,650 Prozent. Bei 8.755,03 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten erreicht.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 12.334 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie nimmt im CAC 40, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 235,107 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die Carrefour-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net