Gewinne in Paris: So performt der CAC 40 am Donnerstagmittag

CAC 40 im Blick

15.10.26 12:25 Uhr

Kaum verändert zeigt sich der CAC 40 am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag tendiert der CAC 40 um 12:08 Uhr via Euronext 0,13 Prozent fester bei 7.883,21 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,337 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,250 Prozent auf 7.853,40 Punkte an der Kurstafel, nach 7.873,11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 7.926,47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.853,40 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 0,722 Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8.090,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.382,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.077,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,81 Prozent nach unten. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 122.274 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie weist im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 205,674 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net