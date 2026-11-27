Wiener Börse-Handel im Blick

Das machte das Börsenbarometer in Wien am Freitag zum Handelsende.

Zum Handelsschluss bewegte sich der ATX im Wiener Börse-Handel 1,97 Prozent stärker bei 6.225,96 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 177,105 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,003 Prozent auf 6.105,73 Punkte an der Kurstafel, nach 6.105,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.270,68 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.105,62 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Plus von 0,335 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der ATX einen Wert von 6.429,63 Punkten auf. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 27.08.2026, einen Stand von 6.676,23 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wies der ATX einen Wert von 4.983,27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 16,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 7,91 Prozent auf 105,00 EUR), BAWAG (+ 4,44 Prozent auf 152,90 EUR), Raiffeisen (+ 3,92 Prozent auf 58,35 EUR), PORR (+ 3,67 Prozent auf 35,30 EUR) und STRABAG SE (+ 3,30 Prozent auf 106,40 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Wienerberger (-1,97 Prozent auf 15,44 EUR), Vienna Insurance (-1,11 Prozent auf 71,50 EUR), OMV (-0,15 Prozent auf 67,90 EUR), Verbund (-0,14 Prozent auf 69,90 EUR) und Österreichische Post (+ 0,16 Prozent auf 31,15 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 377.880 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Mitglieder im Blick

Im ATX weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net