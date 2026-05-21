Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX Prime schlussendlich steigen

Index-Performance im Blick

ATX Prime-Kurs am fünften Tag der Woche zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss stand im Wiener Börse-Handel ein Plus von 1,19 Prozent auf 2.958,18 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,010 Prozent fester bei 2.923,79 Punkten, nach 2.923,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2.923,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.969,24 Punkten.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der ATX Prime bereits um 2,09 Prozent zu. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 2.876,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 2.886,08 Punkten. Der ATX Prime stand vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 2.216,81 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,29 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell AT S (AT&S) (+ 12,18 Prozent auf 130,80 EUR), FACC (+ 6,24 Prozent auf 16,00 EUR), Andritz (+ 4,08 Prozent auf 76,50 EUR), Frequentis (+ 3,67 Prozent auf 73,40 EUR) und Rosenbauer (+ 3,64 Prozent auf 62,60 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Warimpex (-3,77 Prozent auf 0,51 EUR), Verbund (-2,59 Prozent auf 60,15 EUR), Marinomed Biotech (-2,54 Prozent auf 9,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,28 Prozent auf 34,35 EUR) und Wolford (-1,43 Prozent auf 2,76 EUR) unter Druck.

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Erste Group Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 493.661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,200 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Werte auf

Die ZUMTOBEL-Aktie verzeichnet mit 7,10 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,26 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net